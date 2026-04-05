PALINSESTI 12-18 APRILE 2026 | LA SFIDA DELLE SERIE DI PRIMAVERA TRA RAI1 E CANALE 5

Dal 12 al 18 aprile 2026, i palinsesti televisivi vedono confrontarsi Rai1 e Canale 5 con le loro serie di primavera. La programmazione include anche aggiornamenti di Rai e altri canali come La7, Tv8, Nove e La7 Cinema, che presentano diverse proposte per la settimana. Su Rai1 è prevista la presenza di un volto noto come conduttore, mentre Canale 5 si concentra su nuove produzioni e repliche di successo.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 12 al 18 aprile 2026. Rai1 D: Roberta Valente: Notaia in Sorrento (14) new L: La Buona Stella (13) new M: Il Commissario Montalbano R M: Sister Act G: Uno Sbirro in Appennino (24) 1ªTv V: Dalla Strada al Palco Special (26) S: Canzonissima (56) Canale 5 D: Racconto di Una Notte new L: I Cesaroni: Il Ritorno (16) new M: Grande Fratello Vip (914) M: Forbidden Fruit 1ªTv G: Pio & Amedeo: Stanno Tutti Invitati (33) V: Grande Fratello Vip (1014) S: Amici di Maria De Filippi (59) Nessuna segnalazione Dal 1204, ore 11:50 – Melaverde new Dal 1304, ore 18:40 – Avanti un Altro! new Rai2 D:. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI 12-18 APRILE 2026: LA SFIDA DELLE SERIE DI PRIMAVERA TRA RAI1 E CANALE 5 Argomenti più discussi: Mediaset, le novità di aprile 2026: nuovo show di Michelle Hunziker, torna Claudio Amendola e debutta una 'turcata'; Quando esce? Le date di inizio delle serie tv e delle fiction più attese; Eurolega, Serie A e Eurocup: tutte le gare su Sky; PALINSESTI 12-18 APRILE 2026: LA SFIDA DELLE SERIE DI PRIMAVERA TRA RAI1 E CANALE 5. La tua guida TV è servita! Ecco tutti i programmi dei primi 9 canali, per scegliere al volo cosa guardare stasera. Intrattenimento, film, informazione e grandi classici: c’è tutto! Segui MacchéTiVù per restare sempre aggiornato sui palinsesti e sulle novità de facebook Il CdA Rai ha preso atto dei palinsesti estivi che saranno segnati dai grandi eventi sportivi. Oltre ai Mondiali di calcio (su Rai 1 e su Rai 2), Rai 2 trasmetterà #TourDeFrance, #GiroDItalia Femminile, #nuoto, #atletica, #basket femminile, #GinnasticaArtistica e # x.com