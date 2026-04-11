Sabato 11 aprile 2026 è stato pubblicato un nuovo rompicapo Wordle, il gioco di parole che coinvolge milioni di utenti ogni giorno. Questa volta, la sfida si è concentrata su un tema legato al concetto di rigore morale, presentando agli appassionati una serie di indizi per arrivare alla soluzione. La partita ha attirato l’attenzione di molti, desiderosi di mettere alla prova le proprie capacità logiche e di trovare la parola corretta in poche mosse.

L’appuntamento con il rompicapo testuale più celebre del web si è rinnovato questo sabato 11 aprile 2026, offrendo ai giocatori una sfida basata sul concetto di rigore morale. La soluzione della sfida odierna, che ha richiesto un esercizio di logica linguistica per molti utenti, è la parola PRUDE. Il gioco, nato dall’ingegno dell’ingegnere Wardle come dono personale per la propria compagna, ha smesso da tempo di essere un semplice passatempo privato per trasformarsi in un fenomeno globale. La sua popolarità ha generato un intero ecosistema di varianti create dai fan, che spaziano dal genere battle royale di Squabble alla sfida musicale di Heardle, fino a versioni più complesse come Dordle e Quordle, capaci di proporre la risoluzione simultanea di più termini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sfida di logica: ecco la soluzione e gli indizi per il Wordle odierno

Leggi anche: Wordle 6 aprile: la soluzione è SWORN, ecco l’indizio per vincere

È stato svelato il sesso del figlio di Fedez e Giulia Honegger? Ecco gli indizi...Un semplice "mi piace" su Instagram ha scatenato una vera e propria tempesta di gossip intorno alla coppia formata da Fedez e Giulia Honegger.

Argomenti più discussi: Addio a Sora, l’AI video diventa adulta: ora la sfida si sposta su business e filiere professionali; Dal chatbot all’AI agent: ecco la mappa di evoluzione; La sfida è non arrivare tardi: prevenzione, diagnosi precoce e riabilitazione al centro della cardiologia; Anthropic Claude Mythos: l’anteprima è una svolta per la cyber security.

Turismo, la sfida di Napoli: confronto in tv Armato-Di Porzio - facebook.com facebook

Ad aprire la sfida dei talenti di stasera ci pensano Francesca e Raimondo, con una versione rivisitata di Parole parole #GFVIP x.com