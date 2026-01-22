Paolo Bellino sulla Wizz Air Milano Marathon | Ormai è un grande evento internazionale

Paolo Bellino, amministratore delegato di Rcs Sport, ha sottolineato l'importanza della Wizz Air Milano Marathon, definendola ormai un evento internazionale di grande rilievo. Durante la presentazione, ha evidenziato l'interesse crescente e le aspettative di successo, con già oltre 16.000 iscritti. La maratona si conferma come un appuntamento di rilievo nel panorama sportivo, attirando atleti e appassionati da tutto il mondo.

Paolo Bellino, amministratore delegato e direttore generale di Rcs Sport, ha parlato così a margine dell'evento di presentazione della Wizz Air Milano Marathon: "Ci aspettiamo un grande successo, abbiamo già ricevuto più di 16.000 iscrizioni: ormai la maratona è un grande evento internazionale".

