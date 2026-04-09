Wizz Air Milano Marathon 2026 in diretta su Sky Sport e NOW

Domenica 12 aprile alle 8.05 si svolgerà la 24ª edizione della maratona di Milano, con partenza dall’Arco della Pace e arrivo in Piazza del Duomo. La competizione sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. La manifestazione coinvolge numerosi corridori provenienti da varie regioni e nazioni. La maratona si svolge lungo il percorso urbano che attraversa diversi quartieri della città.

Domenica 12 aprile alle 8.05 la 24ª edizione della maratona con partenza dall’Arco della Pace e arrivo in Piazza del Duomo. Copertura speciale anche dal Milano Running Festival. La Wizz Air Milano Marathon 2026 sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Domenica 12 aprile, a partire dalle 8.05 su Sky Sport Arena, circa 15mila partecipanti prenderanno parte alla 24ª edizione della corsa cittadina, uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico italiano. Il percorso di quest’anno presenta una novità significativa: non sarà più ad anello, ma con partenza dall’Arco della Pace e arrivo in Piazza del Duomo. Una scelta pensata per rendere il tracciato più veloce e scorrevole, migliorando ritmo e performance degli atleti. 🔗 Leggi su Sportface.it

Wizz Air Milano Marathon, Riva: "Lo sport è un elemento fondamentale per la città"Martina Riva, assessore a sport, turismo e politiche giovanili, ha parlato - a margine della presentazione della Wizz Air Milano Marathon 2026 -...

Acea Run Rome The Marathon 2026 in diretta su Sky e NOW: domenica 22 marzo dalle 9 su Sky Sport ArenaOltre 36mila iscritti da 166 paesi partiranno dal Colosseo e attraverseranno i luoghi più iconici di Roma per tagliare il traguardo al Circo Massimo.

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Inaugurato il Milano Running Festival, la tre giorni dedicata alla maratona allo Superstudio MaxiPrimo giorno di apertura del Milano Running Festival 2026 collegato alla Wizz Air Milano Marathon e alla UniCredit Relay Marathon, in programma domenica ... msn.com

Torna l’evento più adrenalinico dell’anno: la Wizz Air Milano Marathon 2026 trasforma la città in un palcoscenico a cielo aperto. Dai 42,195 km della maratona ufficiale alle frazioni della Relay Marathon, fino al calore della Family Run, non ci sono scuse per re - facebook.com facebook