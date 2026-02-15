Come nascondere il numero di telefono | il trucco che funziona su tutti gli smartphone

Maria ha deciso di nascondere il suo numero di telefono perché non vuole ricevere chiamate indesiderate dopo aver chiamato un ufficio commerciale. Per farlo, può attivare una semplice opzione sul suo smartphone, che blocca la visualizzazione del numero durante le chiamate. In questo modo, evita di ricevere telefonate pubblicitarie o spam, anche se ha bisogno di contattare aziende o servizi.

Devi contattare un ufficio commerciale ma non hai voglia di ritrovarti sommerso da chiamate spam nei giorni successivi. Oppure vuoi fare uno scherzo innocente a un amico senza rivelargli subito la tua identità. La soluzione esiste ed è più semplice di quanto immagini: nascondere il numero di telefono quando chiami qualcuno è un’operazione alla portata di tutti, che richiede pochi secondi e funziona su qualsiasi smartphone. La prima cosa da sapere è che nascondere il proprio numero non significa diventare completamente invisibili. La tua identità resta sempre tracciabile dagli operatori telefonici e dalle autorità competenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

