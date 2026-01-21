D’Aprile UIL Scuola | Necessaria formazione del personale sull’intelligenza artificiale Sì all’innovazione didattica senza sostituire i docenti

Giuseppe D'Aprile, Segretario generale della UIL Scuola, evidenzia l'importanza di formare il personale docente sull'intelligenza artificiale. Durante il convegno internazionale

L’evento si è svolto presso il Ministero dell’Istruzione della Vallonia a Bruxelles. Il sindacalista ha identificato tre direttrici principali: formazione per il personale scolastico, linee guida nazionali fondate su etica e trasparenza, e modelli europei di riferimento che tutelino la libertà di insegnamento. Il convegno ha visto la partecipazione dell’On. Fabio Porta, membro della Commissione Esteri della Camera dei Deputati, e dell’On. Brando Benifei, deputato al Parlamento europeo e co-relatore dell’AI Act. Erano presenti anche Federica Pozzi, esperta di intelligenza artificiale ed educazione, e Federica Favi, Ambasciatrice d’Italia a Bruxelles.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Alto Adige, nasce il gruppo Athena per l’intelligenza artificiale a scuola: vademecum operativo e formazione docenti dal settembre 2026 con le nuove Indicazioni provincialiIn Alto Adige, dal 1° settembre 2026, entreranno in vigore le nuove Indicazioni provinciali per il primo e il secondo ciclo scolastico.

