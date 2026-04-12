Von der Leyen ' stasera il cuore d' Europa batte più forte in Ungheria'
Stasera, in Ungheria, il cuore dell'Europa sembra battere con maggiore intensità, secondo quanto scritto su X dalla presidente della Commissione europea. La dichiarazione segue la vittoria di un candidato contro il primo ministro uscente, in un contesto elettorale che ha attirato attenzione internazionale. La notizia riguarda un risultato elettorale che potrebbe influenzare la scena politica del paese e, di riflesso, le relazioni con l’Unione Europea.
"Stasera il cuore dell'Europa batte più forte in Ungheria." Lo scrive su X Ursula von der Leyen dopo la vittoria di Peter Magyar su Viktor Orban.🔗 Leggi su Lanazione.it
Von der Leyen agli ambasciatori Ue: l’Europa non può più custodire il vecchio ordine mondialeRoma, 9 marzo 2026 – L’Europa non può più essere custode del vecchio ordine mondiale, “di un mondo che è scomparso e non tornerà”.
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