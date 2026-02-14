Durante la conferenza di Monaco, Ursula von der Leyen ha affermato che l’Europa deve diventare più autonoma, sottolineando la necessità di rafforzare la propria indipendenza. La presidente della Commissione europea ha spiegato che l’obiettivo è rendere i Paesi membri meno dipendenti dagli Stati Uniti, soprattutto in campo energetico e tecnologico. Nel frattempo, il senatore Rubio ha riaperto il dialogo con Bruxelles, precisando che gli Stati Uniti non vogliono creare divisioni ma rafforzare la collaborazione tra le due sponde dell’Atlantico.

Monaco, 14 febbraio 2026 – “Vogliamo che l' Europa sia forte. Gli Stati Uniti non cercano di dividere, ma di rivitalizzare una antica amicizia. Siamo Siamo legati gli uni agli altri da legami profondi”. SI è aperta con le parole del segretario di Stato Usa Marco Rubio la seconda giornata della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. Al centro dell’agenda le relazioni diplomatiche tra Europa e Usa, la guerra in Ucraina e le tensioni internazionali. News in diretta. Bilaterale tra il Presidente dell'Ucraina Zelensky e il cancelliere tedesco Merz a Monaco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Conferenza di Monaco, Von der Leyen: “Europa deve diventare più indipendente”. Rubio riapre il dialogo: “Gli Usa non vogliono dividere”

Durante la conferenza di Monaco, Rubio ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono rafforzare i legami con l’Europa, sottolineando che non cercano di creare divisioni.

Il Parlamento europeo valuta la sospensione dell'accordo sui dazi con gli Stati Uniti, mentre Ursula von der Leyen sottolinea l'importanza di accelerare sull'indipendenza europea.

