Von der Leyen agli ambasciatori Ue | l’Europa non può più custodire il vecchio ordine mondiale

Il 9 marzo 2026, a Roma, la presidente della Commissione europea ha detto agli ambasciatori dell’Unione europea che l’Europa non può più mantenere il vecchio ordine mondiale, affermando che quel mondo è scomparso e non tornerà più.

Roma, 9 marzo 2026 – L’Europa non può più essere custode del vecchio ordine mondiale, “di un mondo che è scomparso e non tornerà”. È questo l’avvertimento lanciato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un lungo discorso pronunciato alla conferenza degli ambasciatori dell’UE a Bruxelles, incentrato sulla necessità di adattare la politica estera europea a un contesto internazionale radicalmente cambiato. Insieme al presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e all’Alta rappresentante per gli Affari e steri e la Politica di sicurezza dell’UE, von der Leyen prenderà parte alla videoconferenza con alcuni leader del Medio Oriente e del Golfo per discutere della situazione di sicurezza nella regione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Articoli correlati

"Il vecchio ordine mondiale è morto". Von der Leyen: cosa deve fare l'EuropaDue realtà "concrete e strutturali" che vanno assorbite dall'Ue sono che "non può più essere custode del vecchio ordine mondiale, di un mondo che è...

Von der Leyen: “il vecchio ordine mondiale non tornerà”“L”Europa non può più essere un custode del vecchio ordine mondiale, di un mondo che se n’è andato e non tornerà.

Tutto quello che riguarda Von der Leyen agli ambasciatori Ue...

Temi più discussi: Ursula von der Leyen annuncia il via libera provvisorio agli accordi commerciali col Mercosur. L’ira di Macron; La Commissione UE si prepara agli effetti della guerra di USA e Israele all'Iran: focus su sicurezza ed energia; Una Unione di codardi; Dalla libera circolazione agli standard comuni: così Ue e Svizzera rinnovano il partenariato.

Iran, von der Leyen lancia l’allarme. Il monito agli ambasciatori Ue: Il vecchio ordine mondiale non tornerà. Lo scenarioLa presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen: L''Europa non può più essere un custode del vecchio ordine mondiale, di un mondo che se n'è andato e non tornerà ... affaritaliani.it

Von der Leyen agli ambasciatori Ue: Il vecchio ordine mondiale non torneràL''Europa non può più essere un custode del vecchio ordine mondiale, di un mondo che se n'è andato e non tornerà. ansa.it

Von der Leyen: non possiamo essere custodi del vecchio ordine x.com

Von der Leyen agli ambasciatori Ue: "Il vecchio ordine mondiale non tornerà. Non possiamo più custodirlo. Sicurezza e commercio sono priorità". #ANSA - facebook.com facebook