Volontari e scout all' opera per ripulire la zona sud della città

Il 7 marzo si è svolto a Pordenone l’evento “Puliamo i quartieri” nella zona sud della città. Alla giornata hanno partecipato volontari e scout, tra cui i Peace Brothers, i Ministri Volontari di Scientology e i membri di Ripuliamoci Challenge, che sono stati affiancati da cittadini e dalla squadriglia Ghepardi. L’iniziativa ha visto una partecipazione variegata di persone e gruppi.

Durante la raccolta è stato ritrovato anche un portafoglio, perciò è stata avvertita immediatamente la polizia locale che è intervenuta subito per risalire al legittimo proprietario. I volontari di Puliamo i quartieri, contenti della partecipazione degli scout, sperano che sempre più cittadini si uniscano a questa attività che contribuisce alla bellezza di Pordenone. Il prossimo appuntamento di Puliamo i quartieri è previsto per sabato 14 marzo alle ore 14:30 con ritrovo presso il parcheggio di via Beata Domicilla per occuparsi della zona Beato Odorico.

