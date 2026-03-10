Nel fine settimana, a Angera, bambini e volontari si sono uniti per ripulire il lungolago. Durante l’evento, sono stati rimossi oltre 500 chili di rifiuti. L’attività è stata promossa dall’associazione Plastic Free, coinvolgendo giovani e adulti in un’operazione di pulizia ambientale. La giornata ha visto un impegno collettivo per la cura del territorio.

L’attenzione per la natura parte dai più piccoli. È il caso di Angera, dove nel fine settimana si è svolta la giornata di pulizia ambientale organizzata dall’associazione Plastic Free. Una trentina le persone intervenute sul lungolago, tra cui i volontari del gruppo di Protezione civile di Angera e alcuni bambini della scuola dell’infanzia Vedani, accompagnati da mamma e papà. Proprio da loro era nata l’esigenza di dare un segnale positivo e di responsabilità, pulendo la strada che porta verso l’asilo, percorsa spesso a piedi dai bambini e i loro genitori. Vedendo la fascia di verde a bordo strada che costeggia il canneto in uno stato di sporcizia diffusa, i bambini hanno proposto al Comune di realizzare la giornata in questo luogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bambini e volontari in campo. Insieme a ripulire il lungolago. Rimossi oltre 500 chili di rifiuti

Articoli correlati

Leggi anche: Volontari di Puliamo i quartieri all'opera: rimossi 15 chili di rifiuti

Puliamo i quartieri all'opera al laghetto San Giorgio: rimossi oltre tredici chili di rifiutiI volontari di “Puliamo i quartieri” di nuovo all'opera per ridare decoro alla città di Pordenone.

Contenuti e approfondimenti su Bambini e volontari in campo Insieme a...

Temi più discussi: Reggio, Abio è alla ricerca di volontari: al via un corso di formazione per il reclutamento · ilreggino.it; Sicurezza davanti alle scuole. Il Comune cerca sei volontari ''nonni vigili''; Dynamo Camp, volontari in piazza anche a Ravenna per sostenere i bambini con gravi patologie e le loro famiglie; Doposcuola Con l’Uno con Uno. Contro la povertà educativa.

Dynamo Camp, volontari in piazza anche a Ravenna per sostenere i bambini con gravi patologie e le loro famiglieIl 14 e 15 marzo evento nazionale di Dynamo Camp, che offre programmi di Terapia Ricreativa a bambini con patologie gravi e disabilità ... ravennanotizie.it

Giornata Mondiale del Volontariato: le nostre esperienzeIn occasione della Giornata Mondiale del Volontariato che si celebra il 5 dicembre, vogliamo dedicare uno spazio a tutte le persone che con passione ed entusiasmo hanno scelto di offrire il loro tempo ... savethechildren.it

Marsala, al Museo Lilibeo torna ArcheoFamily: il laboratorio di scavo per bambini #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Lo sport visto con gli occhi dei bambini x.com