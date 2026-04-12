Volley la Querzoli Forlì schianta Ravenna e blinda il quarto posto

Nella 22ª giornata del campionato di Serie B, la Querzoli Volley Forlì ha battuto in casa la Consar Pietro Pezzi Ravenna con un risultato di 3-1. La squadra di casa ha conquistato tre punti, rafforzando la propria posizione in classifica e mantenendo aperte le possibilità di qualificazione ai playoff. La partita si è svolta con continui scambi e momenti di pressione, senza alterare il punteggio fino alla fine dei set.

Nella 22esima giornata del campionato di Serie B, la Querzoli Volley Forlì supera la Consar Pietro Pezzi Ravenna con un solido 3-1, portando a casa tre punti vitali per la corsa ai playoff. Nonostante un’emergenza infortuni che ha costretto lo staff tecnico a rimescolare le carte, il cuore e la.🔗 Leggi su Forlitoday.it Volley, riparte il cammino della Querzoli Volley Forlì sul campo di San MarinoSi riaccendono i motori per la Querzoli Volley Forlì che dopo aver archiviato un girone d’andata da incorniciare, i ragazzi di coach Claudio Visani... Volley, non bastano due ore di gioco intenso: la Querzoli Volley Forlì chiude l'andata con una sconfittaSi chiude con una sconfitta il girone d'andata della Querzoli Volley Forlì, impegnata sabato sul difficile campo della Nef Re Salmone Osimo.