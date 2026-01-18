Volley non bastano due ore di gioco intenso | la Querzoli Volley Forlì chiude l' andata con una sconfitta

La Querzoli Volley Forlì conclude il girone d'andata con una sconfitta, dopo una partita intensa contro la Nef Re Salmone Osimo. La sfida, disputata sabato sul campo avversario, ha visto le formazioni impegnate per tutto l’incontro, ma alla fine la squadra di Forlì non è riuscita a ottenere il risultato sperato.

Si chiude con una sconfitta il girone d'andata della Querzoli Volley Forlì, impegnata sabato sul difficile campo della Nef Re Salmone Osimo. In quello che era a tutti gli effetti il big match della 13esima giornata tra la seconda e la terza forza del campionato, i romagnoli si sono arresi per 3-1. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: La Querzoli Volley Forlì si riscatta e batte la Nova Volley Loreto

Volley, la Querzoli espugna Macerata e chiude l'anno con una bella vittoria

La Querzoli Volley Forlì si impone in trasferta contro la Paoloni Macerata, portando a casa una vittoria importante per la classifica. La squadra ha dimostrato compattezza e determinazione durante tutta la partita, chiudendo l’anno con un risultato positivo. La vittoria rappresenta un segnale di continuità e motivazione per il proseguo della stagione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Challenge Cup, Megabox Volley di nuovo in campo a Pesaro Mercoledì 14 gennaio al PalaMegabox il ritorno degli Ottavi contro il Fatum Nyíregyháza. Fischio d’inizio alle 20 Alle biancoverdi bastano due set per qualificarsi ai Quarti di finale europei. - facebook.com facebook