Vivicittà 2026 a Bari in migliaia tra corsa e inclusione sul lungomare cittadino

A Bari si è svolta l'edizione 2026 di Vivicittà, giunta alla 38esima edizione. La manifestazione ha visto la partecipazione di migliaia di persone che hanno corso lungo il lungomare cittadino. L'evento, dedicato anche all'inclusione, ha coinvolto atleti di diverse età e provenienze, con un percorso che ha attraversato diverse zone della città. La giornata si è conclusa con diverse attività sportive e momenti di aggregazione.

In migliaia hanno preso parte all'edizione 2026 di Vivicittà, la manifestazione dedicata alla corsa, giunta alla 38esima edizione. Quest'anno, a causa dei lavori per il Brt, la partenza è stata spostata dal tradizionale punto in viale Einaudi, accanto al parco 2 Giugno, in piazzale Lorusso. Due.🔗 Leggi su Baritoday.it Vivicittà, di corsa in 40 città in Italia e 7 all’estero per l’inclusione e la paceArezzo, 11 aprile 2026 – La classicissima di primavera organizzata dall’Uisp sta per portare nelle strade e nelle piazze di oltre 40 città italiane e... Referendum sulla giustizia, corsa simbolica sul lungomare di Bari per sostenere il “No”Una corsa simbolica sul lungomare di Bari per sostenere le ragioni del “No” al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, in programma...