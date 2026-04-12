Viveva con il cadavere della madre in casa da due anni | denunciata 57enne a Muggia disposta l'autopsia
A Muggia, una donna di 57 anni è stata denunciata dopo che è stato scoperto che aveva mantenuto in casa il corpo della madre, di 84 anni, deceduta da almeno due anni. La polizia ha disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso e accertare eventuali responsabilità. La notizia è stata resa nota dalla procura locale.
A Muggia (Trieste) una 57enne ha tenuto in casa il corpo della madre di 84 anni, deceduta almeno due anni fa. Era nascosto sotto un cumulo di vestiti. La figlia è stata denunciata per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato.🔗 Leggi su Fanpage.it
Muggia: viveva da due anni con il cadavere della madre in casa nascosto sotto i vestitiA scoprirlo sono stati i carabinieri, quando sono entrati nella casa al civico 24 di viale XX aprile, a Muggia.
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