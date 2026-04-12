Viveva con il cadavere della madre in casa da due anni | denunciata 57enne a Muggia disposta l'autopsia

A Muggia, una donna di 57 anni è stata denunciata dopo che è stato scoperto che aveva mantenuto in casa il corpo della madre, di 84 anni, deceduta da almeno due anni. La polizia ha disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso e accertare eventuali responsabilità. La notizia è stata resa nota dalla procura locale.