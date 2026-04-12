Viverone addio al pilastro della viticoltura | muore un centenario

Nella cittadina di Viverone, la comunità si è riunita per accompagnare l’ultimo saluto a un uomo di 103 anni, che per molti anni ha rappresentato un punto di riferimento nel settore vitivinicolo locale. La sua scomparsa, avvenuta nei giorni scorsi, ha suscitato cordoglio tra i residenti, che ricordano la sua lunga attività e il ruolo di spicco nella tradizione agricola della zona.

La comunità di Viverone si è congedata nei giorni scorsi da una figura storica del territorio, Antonio Flecchia, scomparso all’età di 103 anni. Il decesso dell’uomo, che ha rappresentato per decenni un pilastro della realtà agricola locale, segna la fine di un’epoca per l’intera zona vitivinicola. La vita di Flecchia è stata indissolubilmente legata alla terra e alla cura dei vigneti, attività che ha coltivato con costanza durante tutto il suo percorso esistenziale. Oltre al profondo legame con le proprie radici rurali e alla dedizione verso il nucleo familiare, il protagonista della vicenda ha affrontato prove estremamente dure durante la giovinezza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viverone, addio al pilastro della viticoltura: muore un centenario Abruzzo perde il pilastro della neurologia: addio al dottor AntonioUn Pilastro della Neurologia Abruzzese Scompare: Città Sant’Angelo Saluta il Dottor Antonio Serio Città Sant’Angelo piange la scomparsa del dottor... Un pilastro della sanità territoriale forlivese: addio al dottor Galeazzo GaraviniLa sua lunga carriera è stata legata all’Ausl di Forlì, dove ha ricoperto il ruolo di dirigente dei servizi di integrazione socio-sanitaria Lutto nel...