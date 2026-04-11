Bimbo di 18 mesi cade da finestra a Civita Castellana è grave

Un bambino di 18 mesi è stato ricoverato in gravissime condizioni presso il Policlinico Gemelli dopo essere caduto da una finestra di un edificio a Civita Castellana, nel Viterbese. L’incidente si è verificato nel centro della cittadina e sono in corso le verifiche delle autorità competenti per ricostruire l’accaduto. La famiglia si trova sotto shock, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo gli accertamenti necessari.

(Adnkronos) – Un bimbo di un anno e mezzo si trova ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli dopo essere caduto dalla finestra di una palazzo a Civita Castellana, nel Viterbese. Il piccolo, di origine marocchina, nella caduta ha riportato un grave trauma cranico e si trova ora in prognosi riservata nella terapia intensiva pediatrica,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Bambina di 2 anni cade dall'ultimo piano dalla finestra di casa a Civita CastellanaUna bambina di circa due anni è caduta dalla finestra della propria abitazione: all'ultimo piano, il terzo. Bambino di 2 anni cade dall'ultimo piano dalla finestra di casa a Civita CastellanaUn bambino di circa due anni è caduto dalla finestra della propria abitazione: all'ultimo piano, il terzo.