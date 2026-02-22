Roma dominio e riscatto | il fortino Olimpico travolge la Cremonese

Roma conquista una vittoria convincente contro la Cremonese grazie a un gioco più aggressivo e determinato. La squadra romana mette in campo energia e precisione, dominando il match dal primo minuto. La presenza del pubblico dello Stadio Olimpico spinge i giocatori a dare il massimo. La Cremonese fatica a trovare il ritmo e subisce tre gol, evidenziando le difficoltà della squadra ospite. La partita si chiude con un risultato che rafforza la posizione della Roma in classifica.

La Roma scaccia i fantasmi di un periodo opaco e ritrova i tre punti tra le mura amiche dello Stadio Olimpico, superando la Cremonese con un perentorio 3-0. Dopo un primo tempo di sterile predominio, la compagine capitolina ha capitalizzato il peso dei suoi leader, con Bryan Cristante ad aprire le marcature al 59? e Evan Ndicka a raddoppiare al 77?. Il sigillo finale è arrivato all’86’ per mano del giovane talento Niccolò Pisilli, autore di un ingresso dirompente. Per il sodalizio di Davide Nicola, la cui ultima vittoria risale ormai al lontano 7 dicembre, la trasferta romana si è trasformata in un’autentica “notte fonda”, confermando le difficoltà di un organico che fatica a trovare sbocchi offensivi. 🔗 Leggi su Como1907news.com

