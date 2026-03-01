Il Club Arezzo supera Cecina con un punteggio di 3-0 al Palazzetto Maccagnolo, ottenendo una vittoria importante in chiave salvezza. La squadra mostra un gioco deciso e compatto, riuscendo a dominare l'incontro dall'inizio alla fine. La partita si conclude con tre set netti, confermando il successo della formazione di casa contro il Volley Cecina Sacma Rawlplug.

Arezzo, 1 marzo 2026 – . Vittoria pesantissima in chiave salvezza per il Club Arezzo ASD, che al Palazzetto Maccagnolo supera con un netto 3-0 il Volley Cecina Sacma Rawlplug al termine di una prestazione autoritaria e convincente. I Botoli sono scesi in campo determinati fin dai primi scambi, lasciando pochissimi spazi agli avversari e imponendo il proprio ritmo di gioco in ogni fondamentale. Il risultato finale fotografa perfettamente l’andamento della gara, sempre sotto il controllo degli amaranto. Parziali: 25-19, 25-15, 25-14. Tre set gestiti con crescente sicurezza, frutto di un ottimo approccio mentale e di un lavoro settimanale che sta dando risultati concreti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Club Arezzo domina Cecina: 3-0 netto al Palazzetto Maccagnolo

