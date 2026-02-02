Basket Academy trionfa a Ragusa | successo netto sulla capolista Virtus in una serata da incorniciare

Questa sera, il Basket Academy ha sconfitto la Virtus Ragusa, la capolista del girone, in modo netto e convincente. La partita si è svolta sul campo di Ragusa, e i giocatori di Basket Academy hanno dimostrato di essere in grande forma. È stata una vittoria importante che potrebbe cambiare gli equilibri del campionato.

Il Basket Academy si impone con autorità sul campo della Virtus Ragusa, capolista del girone, in una serata che resterà negli annali del campionato. La partita, disputata al Palapadua di Ragusa, si è conclusa con un punteggio di 78-71 in favore degli ospiti, frutto di una prestazione di alto livello in ogni aspetto del gioco. Il successo non è stato frutto di un colpo di fortuna, ma il risultato di una strategia ben congegnata, di un’ottima gestione tattica da parte di coach Sant’Ambrogio e di una condizione fisica e mentale eccezionale da parte dei giocatori. Il team calabrese ha mantenuto il controllo del match fin dal primo minuto, non concedendo mai spazio ai padroni di casa, che hanno tentato diverse rimonte senza riuscire a scalfire la solidità difensiva e l’efficienza offensiva dei giallorossi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La squadra di basket femminile in Serie A2 ha appena concluso una settimana intensa, caratterizzata dalla vittoria in finale di Coppa contro l'Alpo Villafranca.

