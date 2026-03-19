Al Braglia si presenta un altro incontro con il Mantova, che continua a raccogliere punti. Il match di Catanzaro è stato rinviato, creando ritardi e difficoltà nella programmazione, ma il Modena lo ha accolto senza eccessivi disagi. La partita tra le due squadre è pronta a disputarsi in una data ancora da definire, mentre i virgiliani consolidano la loro posizione in classifica.

Il rinvio del match di Catanzaro, al di là dei problemi logistici che può comportare, come la ricerca, mai facile, di una data per il recupero, tutto sommato può essere accolto dal Modena in maniera positiva. Un po’ perchè i risultati delle squadre che sono scese in campo nel turno infrasettimanale non hanno influenzato più di tanto la classifica dei gialli, ma anche perchè questo inaspettato turno di riposo può fare arrivare la truppa di Sottil più riposata al match di sabato al Braglia contro il Mantova. Una partita, come sono tutte quelle che vanno in scena verso la fine della stagione, che può infatti diventare non semplice. Le squadre a... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Al Braglia arriva un altro Mantova. I virgiliani ora macinano punti

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