Si entra nella fase decisiva del campionato Tredici finali da affrontare col coltello fra i denti Il cammino verso la salvezza è tutto in salita

Lo Spezia affronta le ultime tredici partite del campionato con la consapevolezza di essere ormai in corsa contro il tempo per evitare la retrocessione. La squadra deve vincere ogni incontro, come se fosse l’ultima chance, per risalire in classifica. La situazione attuale, segnata da errori passati e da una posizione difficile, rende ogni partita una vera battaglia. Il patron Thomas Roberts ha investito molto per mantenere in vita il club, ma ora il margine di errore si restringe.

Tredici finali, tutte da vivere come ultime spiagge. È il cammino irto di difficoltà che accompagnerà lo Spezia da qui alla fine del campionato, nella consapevolezza che la drammatica classifica attuale (figlia di errori in serie non certo commessi dal patron Thomas Roberts che, con le sue contribuzioni economiche ha tenuto in vita la società aquilotta) non consente più passi falsi. Il baratro è, purtroppo, dietro l’angolo, la miseria di 22 punti in classifica, conseguenti al deprimente ruolino di marcia degli Aquilotti, traducibile in cinque vittorie, sette pareggi e ben tredici sconfitte, non consente più errori, paure, nè alibi da parte dei protagonisti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Si entra nella fase decisiva del campionato. Tredici finali da affrontare col coltello fra i denti. Il cammino verso la salvezza è tutto in salita Moggi applaude Spalletti: «Ora la Juve entra in campo con il coltello fra i denti». Poi dà un consiglio alla società in vista del futuroMoggi commenta il momento della Juventus, evidenziando l'importanza di rafforzare la stabilità tecnica. LIVE Slittino, Team-Relay Olimpiadi in DIRETTA: si entra nella fase decisiva della gara!La gara di slittino a squadre alle Olimpiadi entra nella fase più emozionante. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Concorso Allievi Finanzieri: Prove di Efficienza; AstraZeneca punta sul GLP-1 orale: elecoglipron entra in Fase 3 con ambizioni da blockbuster; Cosa faremo nel 2026: i principali bandi e progetti in arrivo; Amatrice, procedono i lavori per Casa Futuro: la rinascita a 10 anni dal terremoto. Scatto decisivo lungo la nuova ciclabileSONCINO - Ciclabile per Villacampagna, si entra nella fase operativa. Dopo il via libera alla ricerca delle imprese arriva un altro tassello decisivo: l’ affidamento della direzione lavori e del coord ... laprovinciacr.it Alleanza Assicurazioni, ad Passero: Progetto Next entra nella fase esecutivaOggi si entra nella fase esecutiva del progetto ‘Next’, lanciato già il 9 ottobre scorso. Parte, quindi, a Genova l’execution, che significa capire che i confini tra settore bancario e assicurativo s ... adnkronos.com Bad Bunny è l’artista più politico del momento. Il Super Bowl halftime show lo conferma: il racconto. Un piano sequenza da tredici minuti in scena al Levi's Stadium di Santa Clara, in California, e davanti a oltre 100milioni di spettatori. Bad Bunny entra nella sto facebook