Il responsabile del settore vinicolo ha dichiarato che l'export rappresenta un elemento chiave per il comparto, sottolineando l'impegno nel favorire le esportazioni verso il mercato statunitense e altri accordi internazionali come quello con il Mercosur. Ha aggiunto che sono in corso molte attività per incentivare le vendite all'estero e rafforzare la presenza sui mercati internazionali.

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "L'export è fondamentale, noi dobbiamo guardare certamente al mercato Usa ma anche altri accordi come il Mercosur sono cruciali. Stiamo lavorando tantissimo". Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo al Vinitaly ed aggiunge: "Sono ottimista perché siamo riusciti ad ottenere dazi compatibili con la nostra competitività. Il 15% è tanto, ma neanche tanto - commenta - perché ci sono paesi con dazi piu alti e noi possiamo occupare spazi con la qualità del nostro prodotto. Il vino italiano è di altissima qualità quindi anche l'americano è disposto a spender di più per averlo". Tajani ricorda inoltre che "dal primo gennaio è entrata in vigore la riforma: il ministero degli Esteri sarà anche un ministero economico.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vino, Tajani: "Export fondamentale, stiamo lavorando tantissimo"

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