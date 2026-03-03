Gli studenti bloccati a Dubai in viaggio verso casa Tajani | Stiamo lavorando senza sosta per tutti i nostri connazionali

Un gruppo di circa 200 studenti italiani coinvolti in una simulazione delle Nazioni Unite a Dubai è rimasto bloccato nella città a causa dell’attacco degli Stati Uniti in Iran. Il volo che li riporterà a Milano è previsto per questa sera. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che il governo sta lavorando senza sosta per garantire il rientro di tutti i connazionali coinvolti.

È atteso per stasera a Milano il volo con i 200 studenti che partecipavano alla simulazione delle Nazioni Unite a Dubai e che erano rimasti bloccati a seguito dell’attacco Usa in Iran. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, facendo il punto sull’impegno della Farnesina per il rientro degli italiani rimasti bloccati anche in altre parti del mondo a seguito della chiusura degli spazi aerei della zona del Golfo. La partenza dei ragazzi, ha chiarito il ministro, è fissata per le 14 ora locale da Abu Dhabi, dove sono stati trasferiti in pullman. Inoltre, «oggi dovrebbero partire altri gruppi da Muscat in Oman». Secondo quanto spiegato dalla Farnesina, da Muscat partiranno due voli per un totale di 300 persone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Rientrano in Italia gli studenti italiani bloccati a Dubai, Martina: «Stiamo bene, ma abbiamo paura. Non siamo abituati a vivere queste cose sulla nostra pelle, è surreale. Vogliamo solo tornare a casa»Il viaggio, iniziato il 21 febbraio, doveva essere un’esperienza di crescita, fatta di incontri istituzionali e confronto tra coetanei.

Verso il rimpatrio gli studenti del Malpighi bloccati a DubaiRientreranno nel pomeriggio di martedì 3 marzo i circa 200 studenti e studentesse in viaggio studio rimasti bloccati a Dubai, negli Emirati Arabi, a...

Temi più discussi: Studenti bloccati a Dubai. Stefani: Rientreranno domani; L'attacco all'Iran: tra gli italiani bloccati a Dubai ci sono diversi studenti veneti; Italiani bloccati a Dubai, tra loro 200 studenti. La Farnesina crea la 'Task Force Golfo'; I 200 studenti (minorenni) bloccati a Dubai atterreranno a Milano.

Guerra in Medio Oriente, oggi rientrano gli studenti bloccati a DubaiTorneranno a casa oggi pomeriggio (3 marzo) i 200 studenti italiani rimasti bloccati a Dubai con il progetto Ambasciatore del futuro dell'associazione WSC. L'annuncio del Ministro Tajani alla Commis ... rainews.it

Italiani bloccati a Dubai, tra loro 200 studenti. La Farnesina crea la 'Task Force Golfo'Nessun rischio sulla incolumità degli italiani, molti studenti, rimasti bloccati a Dubai, ma preoccupazione per l'alto numero delle persone presenti negli Emirati Arabi e che devono rientrare in ... ansa.it

Telesveva. . Dubai, la vacanza da incubo di due sorelle di Cerignola: “Aiutateci, siamo qui bloccate tra i missili e il terrore di non poter tornare dai nostri cari” #cerignola #attualità #dubai - facebook.com facebook

In viaggio per un progetto formativo internazionale, Martina e altri 200 studenti italiani si sono ritrovati bloccati a Dubai quando gli attacchi in Medio Oriente hanno chiuso l’aeroporto. Tra ansia, sirene notturne e telefonate con i genitori, la giovane ci racconta c x.com