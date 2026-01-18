Libia Tajani | Zona franca Misurata tappa fondamentale per export Italia

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato l'importanza della zona franca di Misurata in Libia come tappa strategica per l’export italiano. Recentemente, è stato firmato un accordo tra rappresentanti di MSC, Misurata Free Zone, TiL e Maha Capital Partners per lo sviluppo di un nuovo terminal container nel porto di Misurata, rafforzando i legami commerciali tra Italia e Libia.

Misurata (Libia, 18 gen. (askanews) – È stato firmato da Diego Aponte, presidente di Mediterranean Shipping Company (Msc), da Muhsin Sigutri, chairman della Misurata Free Zone, da Ammar Kanaan, presidente del consiglio di amministrazione di TiL, e da Aboobacker Manattukunday, presidente del consiglio di amministrazione di Maha Capital Partners, sotto lo sguardo vigile del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, del primo ministro libico Abdulhamid Dabaiba e del ministro degli Affari Esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, l’accordo per lo sviluppo del nuovo terminal container nella zona franca del porto libico di Misurata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Italia-Libia, Tajani a Misurata per sviluppo ‘Zona Franca’: “Importante per l’export italiano”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha visitato Misurata, sottolineando l’importanza dello sviluppo della ‘Zona Franca’ per l’export italiano. L’ampliamento del porto e la gestione del terminal container da parte di MSC e della società qatarina Al Maha Qatari Company rappresentano un passo strategico per rafforzare i rapporti commerciali tra Italia e Libia, facilitando gli scambi e stimolando la crescita economica nella regione.

Mercosur, Tajani: "L'Italia guadagnerà 14 miliardi in più di export"

Il ministro Tajani ha annunciato che l’accordo con il Mercosur porterà all’Italia un aumento di circa 14 miliardi di euro nell’export. Si tratta del più grande accordo commerciale mai negoziato dall’Unione europea, rappresentando un passo significativo per i rapporti tra Italia, UE e i paesi del continente latinoamericano. Questo accordo apre nuove opportunità di crescita e rafforzamento delle relazioni economiche tra le parti coinvolte.

