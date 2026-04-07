Durante un intervento in Ungheria, un rappresentante ha affermato che il leader in carica avrebbe conquistato la vittoria alle prossime elezioni nazionali. Ha inoltre espresso fiducia nel mantenimento delle relazioni con il governo ungherese. Successivamente, ha criticato i funzionari dell’Unione Europea, accusandoli di comportamenti burocratici. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle relazioni tra i paesi europei e le istituzioni comunitarie.

"Vitkor Orban vincerà le prossime elezioni in Ungheria, dunque sono molto fiducioso sulla continuazione della nostra relazione positiva. Non è così Vitkor?". Lo ha detto il vice presidente degli Stati Uniti JD Vance, in una conferenza stampa a Budapest con il premier magiaro, a cinque giorni dal voto in Ungheria. "Questo è il piano", ha replicato Orban. Vance poi ha affermato: "Ciò che è accaduto in questo Paese, ciò che è accaduto nel bel mezzo di questa campagna elettorale, è uno dei peggiori esempi di interferenza elettorale straniera che io abbia mai visto o di cui abbia mai letto. Sovranità e democrazia riguardano fondamentalmente la scelta del popolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vance in Ungheria: "Orban vincerà". E poi attacca i burocrati di Bruxelles

Elezioni Ungheria: JD Vance arriva a Budapest per sostenere Viktor OrbánA pochi giorni dalle elezioni ungheresi, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atterrato all’aeroporto di Ferihegy di Budapest.

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Temi più discussi: Vance in visita in Ungheria per sostenere Orbán alle elezioni del 12 aprile; Vance a Budapest per sostenere Orbán, ma in Europa estrema destra sempre più distante da Trump; Ungheria, Usa in campo per salvare Orban. Perché dopo 16 anni il premier rischia l’uscita di scena; Vance in Ungheria il 7-8 aprile, incontrerà Orban.

Elezioni Ungheria, Vance: Qui per aiutare Orban e dare un segnale ai burocrati UeLeggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni Ungheria, Vance: 'Qui per aiutare Orban e dare un segnale ai burocrati Ue' ... tg24.sky.it

Visita in Ungheria Vance a Budapest: «Qui per aiutare Orban e dare un segnale all'Ue»«Voglio aiutare il più possibile il primo ministro in vista di questa stagione elettorale». Lo ha detto il vicepresidente Usa JD Vance in conferenza stampa con il premier ungherese Viktor Orban a Buda ... bluewin.ch

Vance da Orban. "Gli obiettivi militari della guerra con l'Iran raggiunti, a breve finirà". Il vicepresidente Usa a Budapest con la moglie, bilaterale con il premier ungherese e comizio a pochi giorni dal voto #ANSA - facebook.com facebook

“C’è una storia per bambini ungherese in cui un topolino aiuta un leone…”: @business pubblica l’imbarazzante telefonata in cui Orbán si mette a disposizione di Putin .Oggi JD Vance arriva a Budapest per sostenere il presidente. La Grande Converge x.com