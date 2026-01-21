Spot per conquistare il mercato tedesco

Cesenatico, affacciata sul mare Adriatico, si presenta come destinazione ideale per una vacanza rilassante e autentica. Inserita nei nuovi spot di Apt Emilia-Romana, questa località mira a intercettare il mercato tedesco, austriaco e svizzero. Un'opportunità per scoprire un luogo ricco di storia, tradizione e natura, perfetto per chi cerca un soggiorno tranquillo e autentico nel cuore dell'Emilia-Romagna.

Cesenatico è presente nei nuovi spot prodotti da Apt Emilia-Romana per promuovere le vacanze in Germania, Austria e Svizzera. Quest'anno la Regione ha investito in una campagna televisiva nei paesi DACH della durata di quattro mesi, da gennaio al 26 aprile. In realtà il progetto prevede tre campagne con i nuovi spot che promuovono le vacanze per famiglia sulla Riviera Romagnola. Si punta sulle tv nazionali della Germania in partnership con Wetter.com, il principale sito meteo tedesco; in Svizzera su tv, web e affissioni con le Ferrovie Tedesche Deutsche Bahn, ad affiancare gli spot, che avranno una declinazione vacanza a tema "coppie" e una "giovani", una campagna digital e social sui canali in lingua tedesca della promozione turistica regionale.

