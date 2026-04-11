Lavoro e futuro | la sfida di Fontana per rilanciare i giovani

Sabato 11 aprile 2026, presso l’università LIUC di Castellanza, si sono aperte le celebrazioni di un festival dedicato al rapporto tra giovani, lavoro e formazione. Il presidente della Regione Lombardia ha partecipato all’evento, presentando una proposta volta a cambiare l’immagine negativa sul futuro del Paese. L’appuntamento ha riunito studenti, esperti e rappresentanti istituzionali per discutere di strategie e iniziative legate alle opportunità per i giovani.

Sabato 11 aprile 2026, presso l’università LIUC di Castellanza, il presidente della Regione Lombardia ha aperto le celebrazioni del festival dedicato al nesso tra giovani, occupazione e istruzione, proponendo una visione che ribalta la narrazione negativa sul domani del Paese. Durante l’incontro, che ha la partecipazione del ministro dell’Economia e delle Finanze Giorgetti e del ministro per lo Sport e i Giovani Abodi, Fontana ha cercato di scardinare il clima di preoccupazione diffuso, puntando sulla preparazione delle nuove generazioni come motore per la crescita nazionale. Oltre il pessimismo: la strategia lombarda per il capitale umano. Nel cuore del distretto produttivo varesino, il dibattito si è concentrato sulla necessità di non trasmettere timori eccessivi alle giovani leve del mercato del lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lavoro e futuro: la sfida di Fontana per rilanciare i giovani "Investire sui giovani la sfida del futuro"Investire nelle giovani generazioni significa investire in un futuro più consapevole e responsabile. Matera 2026: cultura che genera lavoro, la sfida per i giovaniMatera si prepara a diventare Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo nel 2026, ma la strada verso questa trasformazione passa attraverso...