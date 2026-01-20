Il vino in lattina conquista le nuove generazioni | formato alternativo o futuro del settore?

Il consumo di vino in lattina sta crescendo tra le nuove generazioni, offrendo un formato pratico e facilmente trasportabile. Questa tendenza solleva domande sul futuro del settore vinicolo e sull’evoluzione delle abitudini di consumo. In ambienti informali e conviviali, come un bar affollato, la lattina rappresenta una scelta innovativa e funzionale, riflettendo un cambiamento nelle preferenze dei consumatori più giovani.

Nel bar affollato di un lunedì sera, tra risate e conversazioni animate, una giovane donna estrae dalla borsa una lattina bianca. Non è una bibita energetica, né un cocktail premiscelato. È vino. E questo piccolo gesto racconta una storia molto più grande: quella di un’industria millenaria che sta imparando a parlare una nuova lingua. Il vino incontra la contemporaneità. L’industria vinicola globale sta attraversando un momento di profonda trasformazione. Secondo i dati dell’ International Organisation of Vine and Wine, il consumo mondiale di vino ha registrato una contrazione del 2,6% nel 2023, con un calo particolarmente marcato tra i consumatori sotto i 35 anni. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

