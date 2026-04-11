Vino Made in Italy | il tricolore domina il mondo al Vinitaly

Durante l'apertura del Vinitaly 2026 a Verona, è stato annunciato che il vino italiano rappresenta un quinto dei calici consumati a livello globale. Questa proporzione sottolinea la presenza significativa del settore vinicolo del Paese nel mercato internazionale. L'evento attira operatori e appassionati da tutto il mondo, mettendo in risalto la diffusione e la reputazione del vino tricolore. La fiera proseguirà con esposizioni e incontri dedicati alle produzioni italiane.

A Verona, in occasione dell’apertura del Vinitaly 2026, emerge un dato che definisce l’identità economica del Paese: su ogni cinque calici versati nel mondo, uno contiene il prodotto delle vigne italiane. Nonostante le pressioni esterne e i nuovi vincoli normativi, la produzione nazionale mantiene una posizione di comando globale, con una quota del 19% sul totale mondiale registrata nel quinquennio tra il 2021 e il 2025, superando la Francia, ferma al 17%, e la Spagna, attestata al 13%. I numeri, derivanti da un’analisi del Centro Studi Divulga diffusa da Coldiretti, delineano un settore che non si limita alla tradizione, ma che deve oggi negoziare la propria sopravvivenza tra barriere commerciali e complessità regolatorie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vino Made in Italy: il tricolore domina il mondo al Vinitaly Vittoria Ceretti a Parigi: il Made in Italy domina la modaLa presenza di Vittoria Ceretti durante la Paris Fashion Week del 5 marzo 2026 conferma il ruolo centrale dell’Italia nel sistema moda globale, dove... Vinitaly 2026: la Toscana Nord-Ovest conquista il mondo del vinoDal 12 al 15 aprile 2026, il mondo del settore vitivinicolo si concentrerà a Verona per la 58° edizione di Vinitaly, la manifestazione internazionale... Temi più discussi: Vinitaly 2026. Il vino italiano nonostante tutto resta una colonna portante del made in Italy; Vino italiano verso il Vinitaly tra ricette antidazi e minacce di stretta Ue sulle etichette salutistiche; Ci salveranno i vini premium: dieci rotte inaspettate (ma promettenti) per l'export vitivinicolo; Esiste un modo di bere vino all’italiana? Sì, e lo racconterà Vinitaly 2026 a Verona. Vinitaly 2026. Il vino italiano nonostante tutto resta una colonna portante del made in ItalyOcchi puntati su Verona dove domenica 12 aprile parte la più grande fiera del settore da 14 miliardi di fatturato per i 670 mila ettari di vigneti sparsi in tutta Italia ... msn.com Alla vigilia di Vinitaly l'arte del vino italiano diventa spettacolo in piazza a VeronaOltre cento artisti celebrano il vino made in Italy attraverso la danza, la musica e opere teatrali sabato sera nel cuore di Verona, a Piazza Bra dove campeggia l'Arena. (ANSA) ... ansa.it Vinitaly 2026. Il vino italiano nonostante tutto resta una colonna portante del made in Italy x.com VINO ITALIANO DA RECORD: EXPORT E PREMI INTERNAZIONALI Il vino italiano sta vivendo una fase straordinaria, confermandosi uno dei simboli più forti e riconosciuti del Made in Italy nel mondo. Non si tratta solo di tradizione, ma di un vero e proprio su - facebook.com facebook