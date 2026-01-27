Supino il consigliere comunale Stefano Bompiani si dimette da assessore

Stefano Bompiani si dimette dalla carica di assessore comunale di Supino, consegnando le deleghe al sindaco. La decisione è irrevocabile e segna un cambiamento nella gestione amministrativa del Comune.

Stefano Bompiani ha rassegnato le dimissioni irrevocabili dalla carica di assessore comunale del Comune di Supino, rimettendo nelle mani del sindaco le deleghe a lui conferite. La decisione è stata formalizzata oggi con una lettera indirizzata al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

