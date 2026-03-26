La svolta alla polizia municipale | Menguzzo è il nuovo comandante Il vice questore vince il concorso

Ameglio Menguzzo è stato nominato nuovo comandante della polizia municipale di Arezzo. La decisione è stata ufficializzata dopo la vittoria al concorso e il suo trasferimento dalla questura. Menguzzo prenderà il comando dei vigili urbani, un corpo che attualmente conta un numero di agenti inferiore rispetto alle esigenze operative per contrastare reati e infrazioni legate alla sosta.

Arezzo, 26 marzo 2026 – Dalla questura al timone della polizia municipale. Ameglio Menguzzo a giorni vestirà un’altra divisa e guiderà “l’esercito” dei vigili urbani, sempre sottodimensionato rispetto al piano di battaglia contro chi commette reati e i furbetti della sosta. Tant’è. Menguzzo lascia il ruolo di vicequestore aggiunto nel quartier generale della polizia e prepara il trasloco al comando di via Setteponti. Chi è Ameglio Menguzzo. Ha quarant’anni ed è il più giovane comandante della polizia municipale. Un profilo di elevato livello e competenza, emerso vincitore dalla carica dei 106. Tanti erano i candidati al concorso per comandante della polizia municipale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La svolta alla polizia municipale: Menguzzo è il nuovo comandante. Il vice questore vince il concorso Articoli correlati Leggi anche: Arrriva il nuovo comandante di polizia municipale Leggi anche: Arriva il nuovo comandante della polizia municipale