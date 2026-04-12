Villa Sora | l’Art Bonus salva la dimora romana di Ercolano

Il Parco Archeologico di Ercolano ha avviato una campagna di raccolta fondi per il restauro di Villa Sora, una dimora romana risalente al I secolo a.C. La richiesta di finanziamenti si basa sull’Art Bonus, un incentivo fiscale destinato al recupero e alla valorizzazione dei beni culturali. La villa rappresenta un patrimonio storico importante e necessita di interventi di manutenzione per preservarne le strutture.

Il Parco Archeologico di Ercolano ha lanciato un’iniziativa di raccolta fondi per finanziare i lavori di recupero presso Villa Sora, una residenza romana del I secolo a.C. situata nel territorio di Torre del Greco. La strategia punta a coinvolgere i privati attraverso l’Art Bonus, un meccanismo che garantisce un credito d’imposta del 65% sulla somma donata, ripartito in tre quote annuali, per permettere il rilancio della tutela di questo sito affacciato sul mare e caratterizzato da importanti testimonianze architettoniche. Un piano di scavo e restauro tra scienza e conservazione. L’intervento previsto su Villa Sora non si limita alla semplice manutenzione, ma mira a sbloccare potenzialità scientifiche ancora inesplorate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa Sora: l’Art Bonus salva la dimora romana di Ercolano Collaborazione storica per salvare la Villa Romana di LeucopetraSabato 21 febbraio 2026, sotto un cielo coperto e una pioggia insistente, è stato firmato a Lazzaro un importante Protocollo d'Intesa che unisce le... Leggi anche: Parco Archeologico di Ercolano, visita alla Mostra sul cibo a Villa Campolieto