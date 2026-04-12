Villa Sora | l’Art Bonus salva la dimora romana di Ercolano

Da ameve.eu 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parco Archeologico di Ercolano ha avviato una campagna di raccolta fondi per il restauro di Villa Sora, una dimora romana risalente al I secolo a.C. La richiesta di finanziamenti si basa sull’Art Bonus, un incentivo fiscale destinato al recupero e alla valorizzazione dei beni culturali. La villa rappresenta un patrimonio storico importante e necessita di interventi di manutenzione per preservarne le strutture.

Il Parco Archeologico di Ercolano ha lanciato un’iniziativa di raccolta fondi per finanziare i lavori di recupero presso Villa Sora, una residenza romana del I secolo a.C. situata nel territorio di Torre del Greco. La strategia punta a coinvolgere i privati attraverso l’Art Bonus, un meccanismo che garantisce un credito d’imposta del 65% sulla somma donata, ripartito in tre quote annuali, per permettere il rilancio della tutela di questo sito affacciato sul mare e caratterizzato da importanti testimonianze architettoniche. Un piano di scavo e restauro tra scienza e conservazione. L’intervento previsto su Villa Sora non si limita alla semplice manutenzione, ma mira a sbloccare potenzialità scientifiche ancora inesplorate.🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Villa Sora: l’Art Bonus salva la dimora romana di Ercolano

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