Parco Archeologico di Ercolano visita alla Mostra sul cibo a Villa Campolieto

Il Parco Archeologico di Ercolano ospita la mostra “Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano” presso Villa Campolieto. L’esposizione offre un percorso tra storia, tradizioni e paesaggi, illustrando l’evoluzione dell’alimentazione nel contesto archeologico e culturale dell’area. Una visita che permette di approfondire il rapporto tra antiche civiltà e il mondo del cibo.

La mostra "Dall'uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano" accompagna i visitatori in un viaggio tra storia, gusto e paesaggi senza tempo. Un'occasione unica per scoprire la storia del cibo e dei piaceri della tavola nell'antica Roma. Promossa dal Parco Archeologico di Ercolano e dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane, l'esposizione è ospitata negli spazi monumentali di Villa Campolieto, splendida dimora settecentesca del Miglio d'Oro.

