Viktor Orbán | È l’Ue a non volere la pace in Ucraina

Viktor Orbán afferma che l’Unione Europea non desidera la pace in Ucraina, accusando Bruxelles di ostacolare una soluzione pacifica. In un’intervista al Corriere della Sera, il primo ministro ungherese esprime la sua posizione dopo la cerimonia di inaugurazione del Board of peace, evidenziando le tensioni politiche e le divergenze di vedute tra Budapest e le istituzioni europee sul conflitto ucraino.

«Bruxelles non vuole la pace, almeno non in Ucraina». In un’intervista al Corriere della Sera il primo ministro dell’Ungheria Viktor Orbán va all’attacco dell’Unione Europea al termine della cerimonia che ha inaugurato il Board of peace. L’Ungheria, con la Bulgaria, è l’unico Paese Ue a far parte di questo Consiglio. «E perché non ci sono gli altri? Questa è la domanda giusta». Orbán afferma di aver parlato con la premier Meloni dell’ingresso dell’Italia nel board of peace: «Ho discusso con Giorgia del Board of peace, che riguarda di più Gaza. Lei mi ha spiegato quanto sia costituzionalmente difficile per l’Italia aderire a organizzazioni internazionali.🔗 Leggi su Open.online

