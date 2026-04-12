Victor Perez intervista | L' AI? Mi affascina non dobbiamo averne paura

In un’intervista recente, un esperto di effetti visivi, premiato al Romics 2026, ha parlato del suo interesse per l’intelligenza artificiale. Ha affermato che l’AI lo affascina e che non bisogna averne paura. Tra le sue opinioni, ha anche affrontato i temi legati alle nuove tecnologie e alle sfide del cinema contemporaneo. La conversazione si è concentrata sull’evoluzione delle tecnologie digitali nel settore audiovisivo.

Tra nuove tecnologie e problemi del cinema contemporaneo: la nostra intervista all'esperto degli effetti visivi, premiato al Romics 2026. La 36^ edizione del Romics ha visto tra i suoi protagonisti anche Victor Perez, una delle voci più autorevoli e influenti nel panorama degli effetti visivi a livello internazionale. Con oltre ventotto anni di carriera alle spalle, l'artista nel corso degli anni ha saputo unire sensibilità artistica e rigore tecnico, fondendo fotografia, cinematografia e post-produzione in una visione completa e profondamente orientata alla narrazione. Premiato con il David di Donatello per il suo lavoro nel film Il ragazzo invisibile - Seconda generazione, Perez ha inoltre collaborato ad alcune delle più grandi produzioni hollywoodiane, come Il cavaliere oscuro - Il ritorno .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Victor Perez, intervista: "L'AI? Mi affascina, non dobbiamo averne paura" Sanremo, Dargen D’Amico s’interroga sull’AI: «Mi chiedo quali parti della nostra vita dobbiamo cedere per avere in cambio un servizio». L’intervistaSono passati due anni da Onda alta e Dargen D’Amico torna al Festival di Sanremo con un altro brano in cui affronta, con quel solito piglio... Leggi anche: Amaurys Perez: “Campagna fu criticato quando mi convocò. Nel Settebello alcuni ragazzi fanno paura: diamogli 2 anni”