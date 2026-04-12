Victor Perez intervista | L' AI? Mi affascina non dobbiamo averne paura

Da movieplayer.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’intervista recente, un esperto di effetti visivi, premiato al Romics 2026, ha parlato del suo interesse per l’intelligenza artificiale. Ha affermato che l’AI lo affascina e che non bisogna averne paura. Tra le sue opinioni, ha anche affrontato i temi legati alle nuove tecnologie e alle sfide del cinema contemporaneo. La conversazione si è concentrata sull’evoluzione delle tecnologie digitali nel settore audiovisivo.

Tra nuove tecnologie e problemi del cinema contemporaneo: la nostra intervista all'esperto degli effetti visivi, premiato al Romics 2026. La 36^ edizione del Romics ha visto tra i suoi protagonisti anche Victor Perez, una delle voci più autorevoli e influenti nel panorama degli effetti visivi a livello internazionale. Con oltre ventotto anni di carriera alle spalle, l'artista nel corso degli anni ha saputo unire sensibilità artistica e rigore tecnico, fondendo fotografia, cinematografia e post-produzione in una visione completa e profondamente orientata alla narrazione. Premiato con il David di Donatello per il suo lavoro nel film Il ragazzo invisibile - Seconda generazione, Perez ha inoltre collaborato ad alcune delle più grandi produzioni hollywoodiane, come Il cavaliere oscuro - Il ritorno .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Victor Perez, intervista: "L'AI? Mi affascina, non dobbiamo averne paura"

Sanremo, Dargen D’Amico s’interroga sull’AI: «Mi chiedo quali parti della nostra vita dobbiamo cedere per avere in cambio un servizio». L’intervistaSono passati due anni da Onda alta e Dargen D’Amico torna al Festival di Sanremo con un altro brano in cui affronta, con quel solito piglio...

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