Amaurys Perez | Campagna fu criticato quando mi convocò Nel Settebello alcuni ragazzi fanno paura | diamogli 2 anni

Amaurys Perez ha commentato le critiche ricevute quando è stato convocato in nazionale, affermando che alcuni giovani nel Settebello danno segni di grande talento e che ci vorranno due anni per vederli crescere. La sua carriera, iniziata a Cuba e proseguita in Italia, include il titolo mondiale e una medaglia olimpica d’argento, testimonianza di un percorso ricco di successi nel mondo del nuoto.

Una storia incredibile quella di Amaurys Perez, con l’Italia sempre nel cuore. Un sogno da bambino a Cuba, poi diventato realtà, giocando per il Settebello, diventando campione del mondo e poi vincendo anche un argento olimpico. Il centroboa di quella squadra magica si è raccontato ad OA Focus, il programma trasmesso sul canale YouTube di OA Sport, ripercorrendo tutta la sua vita, compresi i meravigliosi progetti futuri legati ai bambini. Da Cuba all’Italia, con un sogno sempre ben presente: “ Durissima lasciare i miei genitori. Io ero andato in Spagna a giocare per quattro anni a Tenerife e lì ho continuato a coltivare il sogno di giocare nel campionato italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Amaurys Perez: “Campagna fu criticato quando mi convocò. Nel Settebello alcuni ragazzi fanno paura: diamogli 2 anni” Articoli correlati FOCUS – PALLANUOTO | Amaurys Pérez: dal Settebello alle Olimpiadi, la forza di reinventarsiFOCUS – PALLANUOTO | Amaurys Pérez: dal Settebello alle Olimpiadi, la forza di reinventarsi Dalla scuola cubana alla consacrazione nel Settebello... Leggi anche: Settebello, Campagna: «Conte mi raccontò che quando arrivava più rilassato, Bonucci si allenava male» Tutti gli aggiornamenti su Amaurys Perez Argomenti discussi: FOCUS – PALLANUOTO | Amaurys Pérez | dal Settebello alle Olimpiadi la forza di reinventarsi. GF Vip, Amaurys in lacrime vuole abbandonare la casa. La moglie svela in diretta un doloroso segretoAmaurys Perez, nonostante i numerosi reality, da Ballando con le Stelle, Pechino Express e Isola dei Famosi, solo per citarne alcuni, sembra soffrire molto la lontananza dalla famiglia, tanto da voler ... ilmessaggero.it L'Isola Dei Famosi: Amaurys ha abbandonato il reality? Ecco tutte le novitàDopo aver letto la notizia circa alcuni problemi di salute che hanno colpito Amaurys Perez, molti telespettatori si sono subito domandati se il nuotatore avesse abbandonato il reality o meno. La ... it.blastingnews.com