Sanremo Dargen D’Amico s’interroga sull’AI | Mi chiedo quali parti della nostra vita dobbiamo cedere per avere in cambio un servizio L’intervista

Dargen D’Amico si interroga sull’Intelligenza Artificiale dopo aver pubblicato il suo nuovo brano a due anni da Onda alta. Durante un’intervista, ha espresso dubbi su quanto siamo disposti a cedere della nostra vita in cambio di servizi tecnologici. La sua riflessione si concentra sui rischi di dipendenza crescente e sulle scelte che la società deve affrontare. La sua analisi si inserisce in un momento in cui l’uso dell’AI si diffonde rapidamente.

Sono passati due anni da Onda alta e Dargen D’Amico torna al Festival di Sanremo con un altro brano in cui affronta, con quel solito piglio divertente, disincantato, satirico, un tema particolarmente complesso e delicato: l’ Intelligenza Artificiale. Il brano si intitola infatti Ai Ai e anticipa il nuovo disco, in uscita il prossimo 27 marzo, dal titolo Doppia mozzarella. Ma non solo, un brano, è chiaro, può accendere i riflettori, ma subisce gli evidenti limiti, così il 2 marzo sarà distribuito AI AI – Short Documentary, un documentario in cui il rapper milanese classe 1980, ex giudice di X Factor, affronterà il tema dell’AI con personalità di spicco del campo scientifico, accademico e dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Open.online

Dargen D'amico racconta il significato del suo brano "Ai Ai" in gara a Sanremo 2026 e del duetto con Fabrizio Bosso e Pupo. Video-intervistaDargen D’Amico spiega che il motivo della sua partecipazione a Sanremo 2026 è legato alla volontà di condividere il suo nuovo brano

Dargen D’Amico canta “Ai ai” – Testo e significato della canzone di Sanremo 2026Dargen D’Amico ha deciso di portare sul palco di Sanremo il brano “Ai ai” per il suo terzo anno consecutivo in gara.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, Dargen D'Amico con AI AI. Il testo della canzone; Il look di Dargen D'Amico a Sanremo 2026 e l'idea di trasformare il corpo in uno spazio abitato; Ai ai di Dargen D’Amico – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; AI AI è il grido d’allarme di Dargen D’Amico verso il futuro: testo e significato del brano di Sanremo.

Dargen D’Amico, gli occhiali da sole e la fidanzataLa fidanzata di Jacopo ‘Dargen’ D’Amico è Giulia Peditto. Nata da mamma italiana e papà senegalese, la brianzola è un’insegnante di yoga molto apprezzata e impegnata. Tanto da aver vissuto anche ... quotidiano.net

Sanremo 2026, chi è Dargen D’Amico: la vita privata e la carriera del cantante ex giudice di X-FactorDargen D’Amico torna al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ai Ai dopo aver portato sul palco dell’Ariston nel 2022 Dove si balla. ilmattino.it

Sanremo, pagelle look blu carpet: Ditonellapiaga Crudelia (8), Lamborghini classy (7), Dargen pigiama party (5) - facebook.com facebook

#Sanremo2026, Dargen D’Amico in gara con il brano Ai Ai #Radioshow x.com