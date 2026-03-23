Il racconto intimo a “Sogni C.OSTRUITI”. Una carriera internazionale, ma radici profonde e un percorso tutt’altro che lineare. Ospite della rubrica televisiva “ Sogni C.OSTRUITI ”, in onda su OndaNovara Tv, Alejandro Tommasi si è raccontato senza filtri. Incalzato dalle domande dal conduttore, Vito Camposeo, l’ attore ha ripercorso le tappe più significative della sua vita, partendo da una rivelazione che spiazza: il suo primo sogno non era il cinema. Il sogno spezzato e la svolta inattesa. “Volevo fare il concertista”. Tommasi racconta di aver studiato pianoforte fin da bambino, frequentando il conservatorio. Un talento coltivato con disciplina fino ai 12 anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Alejandro Tommasi, dal sogno di fare il concertista al successo mondiale: ‘Non cercavo la fama’

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Una raccolta di contenuti su Alejandro Tommasi

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