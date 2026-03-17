Viene travolta da uno scooter guidato da un ragazzino di 14 anni nel Lecchese | morta la 47enne Eleonora Gilardi
Una donna di 47 anni è deceduta dopo essere stata investita da uno scooter guidato da un ragazzino di 14 anni a Ello, nel Lecchese. L'incidente è avvenuto domenica 15 marzo, quando il giovane ha perso il controllo del mezzo, finendo contro la donna. La vittima è stata soccorsa ma non ce l'ha fatta.
La scorsa domenica 15 marzo un 14enne ha perso il controllo dello scooter e investito una 47enne a Ello (Lecco). La donna, ricoverata in condizioni critiche, è deceduta poche ore dopo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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