Viene travolta da uno scooter guidato da un ragazzino di 14 anni nel Lecchese | morta la 47enne Eleonora Gilardi

Una donna di 47 anni è deceduta dopo essere stata investita da uno scooter guidato da un ragazzino di 14 anni a Ello, nel Lecchese. L'incidente è avvenuto domenica 15 marzo, quando il giovane ha perso il controllo del mezzo, finendo contro la donna. La vittima è stata soccorsa ma non ce l'ha fatta.