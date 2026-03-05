Lenergy Pisa Beach Soccer confermato Datinha

Il Lenergy Pisa Beach Soccer ha confermato la presenza del brasiliano Datinha per la stagione 2026. Il giocatore, considerato una figura di rilievo nel panorama del beach soccer internazionale, svolge un ruolo importante in campo grazie alla sua esperienza e leadership. La società ha comunicato ufficialmente la conferma della sua partecipazione per il prossimo anno.

Il Lenergy Pisa BS annuncia la gradita conferma del brasiliano Datinha per la stagione 2026. Leader silenzioso ed epicentro tecnico, Datinha rappresenta una delle figure più prestigiose e d’esperienza del beach soccer internazionale. In maglia nerazzurra si è distinto fin dal 2021 trascinando la squadra nerazzurra al primo scudetto e nel 2024 nella cavalcata culminata con la seconda finale europea consecutiva, fino al protagonismo indiscusso ribadito lo scorso anno in campionato e ai play-off scudetto di Cirò Marina. Il suo rinnovo con impegno garantito per l’intera stagione, per il secondo anno consecutivo, rappresenta un forte investimento... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

