Telese Terme disagi alla scuola media per lavori nei bagni | famiglie preoccupate Bozzi chiede chiarimenti

A Telese Terme diverse famiglie si sono riunite davanti alla scuola media, preoccupate per i lavori nei bagni che sono ancora in corso. La scuola ha chiuso temporaneamente alcuni servizi, e i genitori chiedono spiegazioni sui tempi di fine lavori e sui disagi per gli studenti. Il sindaco Bozzi ha promesso chiarimenti ufficiali.

Tempo di lettura: 2 minuti Preoccupazione e malcontento a Telese Terme, dove sarebbero in corso lavori all'interno dei bagni della Scuola Media. Interventi che, secondo quanto segnalato da diversi genitori, starebbero creando disagi significativi agli alunni e alle loro famiglie. Alcuni genitori, infatti, riferiscono di aver deciso di andare a riprendere i propri figli durante l'orario scolastico per evitare che fossero esposti a polveri e ad altre problematiche legate alla presenza del cantiere. Tra le criticità segnalate anche la difficoltà, per gli studenti, di utilizzare i servizi igienici a loro dedicati, con il conseguente utilizzo dei bagni riservati ai docenti.

