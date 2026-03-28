Fort Lauderdale si tinge di rosa per il Barbie Dream Fest

A Fort Lauderdale, in Florida, questa settimana si svolge il Barbie Dream Fest, il primo evento dedicato a celebrare l’eredità di uno dei marchi più riconoscibili al mondo. La città si è colorata di rosa in occasione di questa manifestazione, che coinvolge esposizioni, attività e iniziative legate al marchio. L’evento dura tutto il fine settimana e attira numerosi visitatori.

Fort Lauderdale, in Florida, si tinge di rosa in questo fine settimana in occasione del debutto del Barbie Dream Fest, il primo evento in assoluto nel suo genere dedicato a celebrare l’eredità di uno dei marchi più iconici al mondo. Il Dream Fest è pensato per rendere omaggio al passato di Barbie e allo stesso tempo ispirare le nuove generazioni a sognare in grande, proprio come Barbie ha incoraggiato a fare per decenni. I partecipanti si immergono completamente nel mondo di Barbie, esplorando la Barbie Dream House, pattinando in una pista a tema, fermandosi nei glam bar e prendendo parte a sessioni di conferenze ispiratrici volte all’empowerment e all’espressione di sé. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fort Lauderdale si tinge di rosa per il Barbie Dream Fest Articoli correlati Leggi anche: Il presidente degli Stati Uniti con i capelli rosa Barbie: da ora si parlerà di rosa Trump? Leggi anche: A Cittadella la letteratura si tinge di rosa