Be My Sunshine anticipazioni dal 13 al 17 aprile | nuovi ostacoli per Haziran e Poyraz

Da lunedì 13 a venerdì 17 aprile, gli spettatori italiani potranno seguire ogni giorno un nuovo episodio di Be My Sunshine sulla piattaforma di Mediaset Infinity. La serie turca si sta facendo notare per le sue vicende che coinvolgono i protagonisti Haziran e Poyraz, i quali si trovano ad affrontare una serie di ostacoli e situazioni complicate. La programmazione della settimana promette di mantenere alta la suspense e l’attenzione degli appassionati.

La settimana dal 13 al 17 aprile si preannuncia intensa per i fan di Be My Sunshine, la serie turca che sta conquistando il pubblico italiano con un episodio al giorno su Mediaset Infinity. Le vicende di Haziran e Poyraz continuano a intrecciarsi tra sentimenti irrisolti, gelosie e nuovi ostacoli che rischiano di mettere a dura prova il loro rapporto. Intorno a loro, gli abitanti dell’isola si muovono tra scontri, riavvicinamenti e colpi di scena che rendono ogni puntata più avvincente della precedente. A questo punto è naturale chiedersi: quali tensioni esploderanno tra Zeynep, Selma e Gorkem? Quali mosse metterà in atto Idil per ostacolare Haziran e Poyraz? E cosa accadrà durante l’attesissima inaugurazione del boutique hotel? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Be My Sunshine, anticipazioni dal 13 al 17 aprile: nuovi ostacoli per Haziran e Poyraz Be My Sunshine, anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile 2026: nuovi colpi di scena per Haziran e PoyrazLa storia di Be My Sunshine, la serie turca che sta conquistando il pubblico di Mediaset Infinity, entra in una fase sempre più intensa nella... Be My Sunshine (Ada Masal?), anticipazioni dal 25 al 27 marzo 2026: il disastroso incontro tra Poyraz e HaziranL’arrivo di Be My Sunshine (Ada Masali) su Mediaset Infinity segna un nuovo capitolo per gli appassionati delle serie turche, sempre più amate dal... Temi più discussi: Be My Sunshine, le trame dal 6 al 10 aprile; Be My Sunshine, le trame dal 13 al 17 aprile; Be My Sunshine: anticipazioni dal 6 al 10 aprile della nuova soap turca!; Be My Sunshine, anticipazioni 1 aprile: Haziran costruisce un acchiappasogni. Be my sunshine, anticipazioni dal 6 al 10 aprile della serie tv turca Mediaset InfinityAnticipazioni settimanali della nuova serie tv turca Mediaset Infinity Be my sunshine: cosa accadrà negli episodi dal 6 al 10 aprile? superguidatv.it Be my sunshine, anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile della serie tv turca Mediaset InfinityAnticipazioni settimanali della nuova serie tv turca Mediaset Infinity Be my sunshine: cosa accadrà negli episodi dal 30 marzo al 3 aprile? superguidatv.it Su un autobus di linea ad Alessandria, Sunshine Osman, 34 anni, nigeriana, viene aggredita davanti al figlio dodicenne da due minorenni di origine nordafricana. Una brusca frenata, un urto accidentale, le scuse immediate. Eppure da lì scatta la violenza. Pri - facebook.com facebook #Sinner più forte di Lehecka e della pioggia, arriva il Sunshine Double: Alcaraz nel mirino x.com