A partire da lunedì 13 aprile, i servizi sanitari territoriali nella provincia di Oristano modificano i loro turni. L’organizzazione degli Ascot viene aggiornata per la settimana successiva, coinvolgendo diversi comuni sia nel centro sia nelle zone interne. La nuova pianificazione interessa una distribuzione più capillare dei turni, con l’obiettivo di garantire l’assistenza in tutta l’area.

L’organizzazione dei servizi sanitari territoriali nella provincia di Oristano si aggiorna per la settimana che inizia lunedì 13 aprile, con una distribuzione capillare dei turni degli Ascot che coinvolge numerosi comuni tra il centro e le zone interne. L’Asl 5 ha infatti definito i nuovi orari operativi per i vari presidi, delineando un mosaico di disponibilità che permette l’assistenza ai cittadini di decine di località, garantendo continuità anche in presenza di alcune variazioni locali. Il cuore pulsante della rete territoriale vede Ghilarza protagonista con una copertura estesa presso l’ospedale Delogu in viale A.M. Carta. Qui il servizio sarà attivo lunedì dalle 9. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oristano e zone interne: ecco i nuovi turni degli Ascot dal 13 aprile

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