Venti forti di burrasca e mareggiate sulle coste | è allerta meteo ' gialla' sul Foggiano
Un’allerta meteo gialla è stata diramata sul Foggiano, dove sono previste venti di burrasca e mareggiate che interesseranno le coste per circa 20 ore. Le autorità monitorano attentamente le condizioni meteorologiche e hanno consigliato alle persone di evitare spostamenti non necessari nelle zone a rischio. La protezione civile ha diffuso indicazioni per fronteggiare eventuali disagi causati dal maltempo.
È allerta meteo ‘gialla’ sul Foggiano, dove sono attese 20 ore di vento forte e mareggiate sulla costa. È quanto previsto dalla protezione civile regionale che, poco fa, ha emesso il bollettino di allarme per vento. L'allerta scatterà alla mezzanotte del 13 aprile e resterà in vigore per le.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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