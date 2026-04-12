Venti forti di burrasca e mareggiate sulle coste | è allerta meteo ' gialla' sul Foggiano

Un’allerta meteo gialla è stata diramata sul Foggiano, dove sono previste venti di burrasca e mareggiate che interesseranno le coste per circa 20 ore. Le autorità monitorano attentamente le condizioni meteorologiche e hanno consigliato alle persone di evitare spostamenti non necessari nelle zone a rischio. La protezione civile ha diffuso indicazioni per fronteggiare eventuali disagi causati dal maltempo.