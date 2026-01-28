Venti forti burrasca e mareggiate | scatta allerta meteo ' gialla' nel Foggiano

Venti forti e mareggiate scuotono il Foggiano. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per il rischio di condizioni meteo avverse. Le raffiche di burrasca si fanno sentire, soprattutto sui rilievi, e il mare si agita forte lungo tutta la costa. Le autorità invitano a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari.

Il bollettino diramato dalla Protezione civile regionale. L'allerta è scattata a mezzanotte e resterà in vigore fino alle 20 di oggi, mercoledì 28 gennaio "Venti forti sud-orientali con raffiche di burrasca, in progressiva rotazione da sud-ovest, con rinforzi fino a burrasca forte sui rilievi. Forti mareggiate sulle coste esposte". È quanto previsto nell'allerta meteo 'gialla' diramata dalla Protezione civile regionale scattata a mezzanotte e in vigore fino alle 20 di oggi, mercoledì 28 gennaio. Il bollettino interessa l'intero territorio di Capitanata - dal Gargano ai Monti Dauni, passando per il Tavoliere - e il resto della regione.

