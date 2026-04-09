Design e industria | nasce il premio per i nuovi talenti del mobile

Biesse e POLI.design hanno annunciato il lancio del Biesse International Design Award, un concorso internazionale dedicato ai giovani talenti nel settore del mobile. L’obiettivo è creare un collegamento tra le nuove generazioni di designer e il mondo produttivo industriale, offrendo loro un’opportunità di visibilità e confronto. Il contest si rivolge a creativi di tutto il mondo e si propone di promuovere progetti innovativi nel campo del design industriale.

Biesse e POLI.design hanno lanciato il Biesse International Design Award, un concorso globale che punta a far incontrare le nuove generazioni di creativi con la realtà produttiva industriale. L’iniziativa mira a trasformare le idee di studenti, giovani professionisti e neolaureati in progetti d’arredo concreti, mettendo alla prova il talento dei partecipanti attraverso l’uso di tecnologie avanzate e materiali diversificati per spazi pubblici, commerciali o residenziali. Il cuore del bando risiede nel superamento della teoria accademica per approdare alla pratica industriale. I partecipanti non dovranno limitarsi a disegnare forme estetiche, ma dovranno progettare partendo dalla natura stessa delle materie prime. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Design e industria: nasce il premio per i nuovi talenti del mobile Premio Luciano Vivolo 2025: un napoletano tra i giovani talenti del fashion designAssegnati, presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, i riconoscimenti della terza edizione nazionale del Premio Luciano Vivolo... Tortona design week 2026. thinking better, il futuro del design nasce dalla memoriaDal 20 al 26 aprile 2026, il quartiere Tortona torna protagonista della Milano Design Week con un nuovo capitolo della sua evoluzione internazionale. How to CRUSH Procrastination & Master Self-Belief Today! Temi più discussi: Tortona design week 2026. thinking better, il futuro del design nasce dalla memoria; Mostre / L’Italia del miracolo: arte, design e pubblicità 1948-1968; Come si progetta una sedia, raccontato da Luca Nichetto; La fabbrica della cultura. Nasce Maestri Design e debutta con la Giannini SpettacoloNasce a Torino Maestri Design e debutta con la Giannini Spettacolo, prima creazione della nuova divisione dedicata al design delle vetture speciali. La presentazione della vettura è avvenuta nella ... ansa.it A lezione di tecnic design. Il corso per l’industria 4.0 di Cedit, Buzzi e universitàModellazione 3D, prototipi, software Cad: iscrizioni entro il 20 dicembre. Majone: Un ponte ideale tra il mondo scolastico e quello professionale. . Nasce a Prato il corso Ifts Tecnic Design, un ... lanazione.it Dite addio agli open space che hanno spopolato negli ultimi anni, nel mondo dell’interior design stanno tornando le cucine chiuse: ecco per quale motivo - facebook.com facebook Motorola Edge 70 Pro, ecco come sarà: filtrano design e colori x.com