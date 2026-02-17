Tredici nuovi assistenti bagnanti mare di Fisa Venezia

Venerdì 14 febbraio 2026, a Caorle, tredici persone hanno ottenuto il brevetto di Assistente Bagnanti Mare dopo aver superato con successo le prove presso la Piscina Comunale e il Bagno Baja Blanca. La giornata ha visto i candidati affrontare test scritti e esercitazioni pratiche, dimostrando le loro capacità di intervento in situazioni di emergenza. La sessione si è svolta in un clima di grande concentrazione, con molti spettatori presenti per seguire le prove.

Venerdi 14 febbraio 2026 a Caorle presso la Piscina Comunale e il Bagno Baja Blanca si è svolto l'esame per il brevetto Assistente Bagnanti Mare, dove 13 soccorritori acquatici hanno brillantemente superato le prove selettive teorico e pratiche per verificare lo stato di prontezza operativa e di conoscenze del soccorritore negli ambiti di interesse. La stagione ormai è alle porte e questi ragazzi sono ormai richiestissimi in spiaggia dove le società erogatrici dei servizi salvataggio se li contendono a colpi di servizi logistici gratuiti o benefit sullo stipendio. Il 18 febbraio a Mestre partirà l'ultimo corso per ottenere prima dell'estate l'agognato brevetto.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

