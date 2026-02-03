Notti di Carnevale Venezia balla tra l' Arsenale e Forte Marghera

Questa notte Venezia si anima con le feste di Carnevale. Tra l'Arsenale e Forte Marghera, i locali si riempiono di persone che vogliono divertirsi tra musica e balli. L’atmosfera è davvero vivace, con tanti turisti e veneziani che si godono le serate in costume. Le feste continuano anche nei prossimi giorni, portando un’aria di festa che si sente in tutta la città.

Club culture, dj internazionali e party fino all'alba: il 7 febbraio il Perplex Carnival alle Tese delle Nappe, a Mestre l'Hardstyler venerdì 13 e Mater.IA sabato 14 Con il Carnevale veneziano arrivano da questo fine settimana anche le feste notturne, con una programmazione rivolta a un pubblico internazionale. Tra l'Arsenale e Forte Marghera, il calendario del Comune di Venezia con Vela spa propone tre eventi che portano in città i linguaggi musicali contemporanei e gli artisti della scena club. All'Arsenale di Venezia, nelle Tese delle Nappe (ingresso dalle Tese di San Cristoforo), sabato 7 febbraio c'è il Perplex Carnival Party 2026: dalle 22.

